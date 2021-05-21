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دبي، الإمارات العربية العربية (CNN)-- كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، عن 5 سلوكيات خاطئة صحية وغذائية تتسبب في ثلث الوفيات المرتبطة بالسرطان.. ما هي؟

زيادة وزن الجسم

عدم تناول الخضروات والفاكهة بمعدلات كافية

قلة النشاط البدني

شرب الكحوليات

التدخين

ويشار إلى أن وزارة الصحة والسكان المصرية قد نشرت سابقاً قائمة بالخضراوات التي تساعد على تقوية المناعة، وهي: