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5 سلوكيات خاطئة تتسبب في ثلث الوفيات المرتبطة بالسرطان

صحة
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دبي، الإمارات العربية العربية (CNN)-- كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، عن 5 سلوكيات خاطئة صحية وغذائية تتسبب في ثلث الوفيات المرتبطة بالسرطان.. ما هي؟

  • زيادة وزن الجسم

  • عدم تناول الخضروات والفاكهة بمعدلات كافية

  • قلة النشاط البدني

  • شرب الكحوليات

  • التدخين

ويشار إلى أن وزارة الصحة والسكان المصرية قد نشرت سابقاً قائمة بالخضراوات التي تساعد على تقوية المناعة، وهي:

  • الخضراوات الحمراء، مثل الطماطم والفلفل الأحمر

  • الخضراوات الصفرا، مثل الفلفل الأصفر والجزر

  • الخضراوات الخضراء، مثل الخيار والجرجير والخس

  • الخضراوات البيضاء، مثل الفجل والبصل

  • الخضراوات البنفسجية، مثل البنجر

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