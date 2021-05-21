دبي، الإمارات العربية العربية (CNN)-- كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، عن 5 سلوكيات خاطئة صحية وغذائية تتسبب في ثلث الوفيات المرتبطة بالسرطان.. ما هي؟
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زيادة وزن الجسم
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عدم تناول الخضروات والفاكهة بمعدلات كافية
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قلة النشاط البدني
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شرب الكحوليات
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التدخين
ويشار إلى أن وزارة الصحة والسكان المصرية قد نشرت سابقاً قائمة بالخضراوات التي تساعد على تقوية المناعة، وهي:
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الخضراوات الحمراء، مثل الطماطم والفلفل الأحمر
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الخضراوات الصفرا، مثل الفلفل الأصفر والجزر
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الخضراوات الخضراء، مثل الخيار والجرجير والخس
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الخضراوات البيضاء، مثل الفجل والبصل
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الخضراوات البنفسجية، مثل البنجر