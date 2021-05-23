ألمانيا تفرض الحجر الصحي لأسبوعين على القادمين من بريطانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت ألمانيا أن المملكة المتحدة منطقة متحورات فيروسية مثيرة للقلق، مما يتطلب من المسافرين الآتين من المملكة المتحدة الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين عند وصولهم، وفقاً لآخر تحديث من معهد روبرت كوخ، أي هيئة الصحة العامة الألمانية.

ومُنع الرعايا البريطانيين غير المقيمين في ألمانيا بالفعل من دخول البلاد باستثناء حالات السفر العاجل.

وقال معهد روبرت كوخ في التوجيه الصادر يوم الجمعة إن "المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بما في ذلك جميع أقاليم ما وراء البحار البريطانية وجزيرة مان وجزر القنال تعد منطقة فيها متحور مثير للقلق".

وتشير إرشادات معهد روبرت كوخ إلى أنه "يجب أن يكون لدى الأشخاص الذين يدخلون جمهورية ألمانيا الاتحادية من منطقة ذات معدل إصابة مرتفع أو منطقة متحورات مثيرة القلق دليلًا على فحص كوفيد-19 فور الدخول".

وأضافت: "بعد الإقامة في منطقة متحورات مثيرة للقلق، قد لا يتم تقصير مدة الحجر الصحي، وسيسري الالتزام بالحجر الصحي القادم من أي نوع من مناطق الخطر في البداية حتى 30 يونيو 2021".

ووفقاً لأحدث بيانات الصحة العامة في المملكة المتحدة، ارتفعت حالات الإصابة بالمتحور "B1.617.2"، الذي تم تحديدها لأول مرة في الهند، في المملكة المتحدة بنسبة أكثر من 160% في أسبوع واحد، وتم الإبلاغ عن إجمالي 3،424 حالة إصابة بالمتغير هذا الأسبوع وفقاً لتحديث الصحة العامة في إنجلترا الذي نُشر مساء الخميس.

وتفرض ألمانيا حظر سفر على البلدان التي فيها متغيرات فيروسية مثيرة للقلق، مما يعني أنه يُمنع على شركات الطيران وشركات السكك الحديدية نقل الأشخاص من تلك البلدان إلى ألمانيا، باستثناء الأشخاص من المواطنين والمقيمين الألمان أو الذين يمرون عبر المطارات الألمانية.