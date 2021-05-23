يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر وسواد الأنف.. هذا ما نعرفه عن عدوى “الفطر الأسود” في الهند

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية، الأحد، وجود إصابات بما يسمى مرض "الفطر الأسود"، مُحذرة في الوقت نفسه من الشائعات المنتشرة حول لقاحات فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبدلي، في مؤتمر صحفي، إنه لم يتم رصد أية حالة إصابة بمرض الفطر الأسود في السعودية، فيما أكد أنه لا علاقة بين عدوى "الفطر الأسود" وفيروس كورونا.

ودعا المتحدث إلى مراعاة الاحتياطات الاحترازية، لا سيما في المناسبات الاجتماعية، التي قال إنها تقف وراء نحو 75% من الإصابات و"المسبب الأكبر" لحالات كورونا الجديدة في المملكة.

وأكد العبدلي أن "اللقاح آمن للجميع ونحذر من الشائعات المنتشرة"، مُشيرًا إلى أنه "لا صحة لما يشاع حول احتواء اللقاح على معدن مغناطيسي".

وقال المتحدث إن "موعد الجرعة الثانية سيصل تلقائيا للمستفيدين"، وأن "كبار السن فوق الـ 60 عامًا مستثنون من تأجيل الجرعة الثانية".

في حين ذكر أن الدراسات لم تحدد بعد مدى صحة أخذ الجرعتين من لقاحين مختلفين.

وتجاوز عدد جرعات اللقاحات المُعطاة في السعودية 12.8 مليون جرعة، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، الذي لفت أيضًا أن المنحنى الوبائي في المملكة "يشهد ثباتا يبشر بالخير".

ولدى السعودية 440,914 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، مع 7249 وفاة منذ ظهور الوباء في البلاد.