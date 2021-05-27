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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تتردّد أحياناً في استخدام عبوة مطهر كحولي مشتركة في مكان عام، خوفاً من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد؟ في الواقع، الأمر ليس مخيف ومثير للقلق كما تعتقد.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أنك لن تصاب بعدوى "كوفيد-19" عند لمس عبوة مشتركة من المطهر الكحولي.

وبمجرد تعقيم يديك، تكون في الواقع قد قمت بتطهيرهما من أي جراثيم موجودة على العبوة.

وذكرت: "إذا استخدم جميع الأشخاص المطهر في مكان عام، عند مدخل السوبرماركت مثلاً، فإن خطر تواجد الجراثيم على الأغراض سيكون أقل، وسيساعد في الحفاظ على سلامة الجميع".

وتنصح منظمة الصحة العالمية أيضاً بتنظيف اليدين بشكل متكرر بدلاً من ارتداء القفازات.

ويمكن أن يتسبب ارتداء القفازات بخطر نقل الجراثيم من سطح إلى آخر وتلويث يديك عند إزالتها.

ونوهت منظمة الصحة العالمية أيضاً أن العاملين الصحيين يرتدون القفازات لأداء مهام محددة فقط.

وتنصح منظمة الصحة العالمية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بوضع كمية من الكحول تغطي جميع أجزاء يديك، وفركهما ببعضهما البعض بالطريقة الصحيحة حتى يجف الكحول.

ويجب أن تستمر هذه العملية بأكملها مدة زمنية تتراوح بين 20 و 30 ثانية.