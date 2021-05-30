دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعمل منظمة الصحة العالمية مع المسؤولين في فيتنام بعد تأكيد إصابة أربعة أشخاص بما يُعتقد أنه سلالة متحورة جديدة لفيروس كورونا، والتي يبدو أنها تحتوي على بعض خصائص السلالتين، اللتين اكتُشفتا لأول مرة في الهند وفي المملكة المتحدة.

وفي بيان يوم السبت، قالت القائدة الفنية للفريق المعني بـ"كوفيد-19" لدى منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف: "لم نقم بعد بتقييم السلالة المتحورة من الفيروس التي تم الإبلاغ عنها في فيتنام. ونتوقع استمرار اكتشاف المزيد من السلالات المتحورة مع انتشار الفيروس، وتطوره ومع تعزيز قدرات التسلسل في جميع أنحاء العالم".



وتعمل "مجموعة عمل تطور الفيروسات"، التي تنسقها منظمة الصحة العالمية، مع وزارة الصحة في فيتنام، وتتوقع المزيد من المعلومات قريباً.

وأشارت فان كيركوف إلى أنه "مما نفهمه، فإن السلالة المتحورة التي اكتشفت هي المتحور B.1.617.2 مع احتمالية طفرة إضافية"، وأضافت: "سنقدم المزيد من المعلومات بمجرد أن نحصل عليها".



واكتُشفت السلالة المتحورة "B.1.617.2" لأول مرة في الهند، حيث قال المسؤولون إنها أدت مع السلالات الأخرى إلى ارتفاع في حالات "كوفيد-19". وقام مسؤولو الصحة البريطانيون في وقت سابق من هذا الشهر باعتبار الفيروس المتحور "B.1.617.2" بمثابة متحور مثير للقلق، نتيجة لانتشاره السريع في المملكة المتحدة.



وخلال الشهر الماضي، أبلغت فيتنام عن زيادة حادة في حالات "كوفيد-19"، حيث تم الإبلاغ عن نصف إجمالي حالات الإصابة المؤكدة البالغ عددها 6،396 حالة في الشهر الماضي وحده، وفقاً لبيانات جامعة "جونز هوبكنز". ومن بين سكانها البالغ عددهم أكثر من 96 مليوناً، حصل أقل من 30،000 شخص، أي نسبة 0.03%، على التطعيم وفقاً لبيانات جامعة "جونز هوبكنز".

وأعرب مسؤولو الصحة عن شعورهم بالقلق، وقالوا إنه إذا كان الفيروس المتحور "B.1.617.2" هو سبب ارتفاع الإصابات، فقد تكون هذه السلالة الجديدة أكثر قابلية للانتقال.



وفي مؤتمر صحفي وطني صباح يوم السبت، قال وزير الصحة الفيتنامي نجوين ثانه لونغ: "تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا بخصائص من السلالتين الهندية والبريطانية الحالية في فيتنام لأول مرة".



وأضاف لونغ: "تضمنت الموجة الرابعة من كوفيد-19 في فيتنام الإصابات في المناطق الصناعية، ومصادر متعددة للعدوى ووجود سلالات مختلفة من فيروس كورونا"، مشيراً إلى أنه "سوف ينتشر بسرعة كبيرة وسيكون من الصعب للغاية السيطرة عليه".