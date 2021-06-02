تعرّف على الدول العربية الـ10 الأولى بعدد جرعات لقاحات كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تختلف استراتيجية توزيع اللقاح من بلد إلى آخر، حيث تفضل بعض البلدان تطعيم أكبر عدد ممكن من الناس في أسرع وقت ممكن، بينما تحاول بلدان أخرى إعطاء الأولوية لتلقيح مجموعات أكثر ضعفاً.

وفي حال تساؤلك عن الوضع الحالي للدول العربية، تأتي المغرب في المرتبة الأولى بتقديم جرعات لقاح كورونا، التي وصلت إلى إجمالي 14.4مليون جرعة، وتليها السعودية (14.3 مليون)، ثم الإمارات (12.9 مليون)، ومصر (2.58 جرعة)، وقطر (2.57 مليون).

وبحسب إحصائيات "Our World in Data"، تعد السودان من بين الدول العربية الـ10 الأقل بعدد جرعات لقاح كورونا، حيث وصلت إلى إجمالي 358.2 ألف جرعة، وتليها سلطنة عمان (296.8 ألف)، والصومال (134.1 ألف)، وليبيا (106.5 آلاف)، واليمن (104 آلاف).

تعرّف بالإنفوجراف أعلاه على ترتيب الدول العربية الـ10 الأولى والأقل بعدد جرعات لقاح كورونا: