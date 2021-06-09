دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي استخدام تطبيق الحصن للمرور الأخضر ضمن التدابير الوقائية لضمان الدخول الآمن، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة في بيان يوم الأربعاء.

وسيتم استخدام التطبيق للدخول الآمن إلى كل من المراكز والمحال التجارية، والصالات الرياضية، والفنادق والمرافق داخلها، والشواطئ والحدائق العامة والخاصة وأحواض السباحة، والمراكز الترفيهية ودور السينما والمتاحف، والمطاعم والمقاهي، حسب البيان.

ويبدأ العمل بنظام المرور الأخضر بداية من الثلاثاء المقبل.

وتأتي الخطوة ضمن استراتيجية إمارة أبوظبي لمكافحة جائحة كوفيد - 19 القائمة على أربعة ركائز أساسية تشمل التطعيم، والتقصي النشط والفحوصات، والدخول الآمن، واستمرار تطبيق الإجراءات الوقائية، حسب البيان.

وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات ستطبق على من هم في سن 16 سنة وما فوق، وتعتبر مكملة للإجراءات المعتمدة حالياً في أنشطة القطاعات الحيوية.