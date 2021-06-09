أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- اشترت الولايات المتحدة 500 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر، وتعتزم التبرع بها وتوزيعها في جميع أنحاء العالم.

وتسعى الولايات المتحدة لأن تكون لاعباً رئيسياً في تلقيح الدول الأخرى.

وسيعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك في قمة مجموعة الدول السبع الاقتصادية الكبرى في كورنوال بالمملكة المتحدة، الخميس، حسبما قال شخص مطلع لـCNN.

وسيتم توزيع حوالي 200 مليون جرعة من الجرعات المرتقبة خارج الولايات المتحدة في عام 2021، وسيتم توزيع 300 مليون أخرى في النصف الأول من 2022.

وكان كبير مستشاري بايدن منسق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض، جيف زينتس، يعمل على الصفقة الشهر الماضي، على حد قول مصدر مألوف.

وستخضع جميع الجرعات من خلال كوفاكس، مبادرة اللقاحات الدولية، وستذهب إلى 92 دولة أقل ومنخفضة الدخل، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي.