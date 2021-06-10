لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، الدكتور ماتشيديسو مويتي، الخميس، إن إفريقيا بحاجة إلى 225 مليون جرعة أخرى من لقاح فيروس كورونا من أجل تطعيم 10٪ من السكان في كل بلد بشكل كامل بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي، قال مويتي: "مع نضوب مخزون اللقاح والشحنات. لا تزال تغطية التطعيم القارية للجرعة الأولى عالقة عند حوالي 2٪ وحوالي 1٪ في إفريقيا جنوب الصحراء. بينما تسابقت بعض الدول الغنية لتتخطى حاجز الـ 60٪".

كان هناك قلق كبير من أن الوضع في إفريقيا سيستمر في التدهور مع وصوله إلى خمسة ملايين حالة، حيث أودى الفيروس بحياة 133 ألف حالة وفاة في القارة، و88 ألف حالة تم الإبلاغ عنها في الأسبوع الماضي - بزيادة 19٪ عن الأسبوع السابق.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: "في الأسابيع الثلاثة الماضية، شهدنا زيادة مطردة في الحالات مع بعض البلدان مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزامبيا، التي شهدت عودة ظهور (الوباء) بشكل واضح، وتأكدت الزيادة في جنوب إفريقيا".

ومع ذلك، أشار مويتي إلى أن التحركات الأخيرة من قبل الدول الغربية لزيادة التبرعات مُشجعة، مُضيفا: "بدأ المد في التحول، ونحن الآن نرى الدول الغنية تبدأ في تحويل الوعود إلى أفعال".

ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي بايدن مساء الخميس أن بلاده تخطط للتبرع بـ500 مليون جرعة لقاح فايزر لاثنين وتسعين دولة منخفضة ومتوسطة الدخل. وقال مويتي إنه من المتوقع أيضًا أن تقوم دول أخرى مثل فرنسا بتسليم الشحنات عبر كوفاكس، مُعتبرًا أنها "خطوة هائلة إلى الأمام" لتوزيع اللقاحات في الاتحاد الأفريقي.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية في مكالمة مع الصحفيين، الخميس: "من الواضح أن هذا سيكون أكبر شراء وتبرع للقاحات كوفيد- 19 من قبل دولة واحدة، إلى حد بعيد، وهو استجابة غير مسبوقة".