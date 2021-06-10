ماذا نعرف عن المختبر في ووهان الذي هو في مركز نظرية “تسرب من مختبر” حول أصول فيروس كورونا؟

(CNN Health)-- رفض مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فاوتشي، الأربعاء، الاتهامات بأنه قلل من احتمال أن تكون جائحة كورونا قد بدأت عن طريق تسرب مختبر.

وقال فاوتشي، خلال مقابلة عبر الإنترنت مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء: "من الواضح أن هذا اتهام يجب أن أخبرك به، أقل ما يقال، (أنه) غير معقول".

اكتسبت فكرة أن كوفيد-19 قد نشأ في مختبر في الصين زخمًا في الأسابيع الأخيرة، ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إجراء تحقيق كامل في أصول الفيروس. وقال العديد من العلماء إنه لا يوجد دليل على أن الفيروس قد تسرب من المختبر، وهناك أدلة كثيرة تدعم النظرية السائدة القائلة بأنه جاء من حيوان.

وقال فاوتشي إنه يعتقد أن احتمال نشوء الفيروس في المختبر أمر غير قابل للتصديق، لكنه نفى أنه رفضها تمامًا.

وأضاف فاوتشي: "منذ البداية، عندما كانت هناك مشكلة تتعلق ببعض الأشخاص الذين نظروا إلى الفيروس وقالوا كما تعلمون، هناك شيء ما يتعلق بالفيروس ربما يبدو أنه قد تم التلاعب به بالفعل.. وما فعلناه هو أن ذكروا ذلك لي، جمعت مجموعة من الناس وقلت دعونا نلقي نظرة على هذا".

وتابع: "لم نستبعد هذه الاحتمالية أبدًا، وكنا منفتحين جدًا حيال ذلك. لم يكن الأمر كما لو كنا نحاول فقط إخفاء أي شيء".

وقال فاوتشي إنه من المهم بالنسبة له أن يستمر في الانفتاح على الأصول المحتملة المختلفة للفيروس، لكن اعترافه بالسيناريوهات المختلفة لا يعني أن رأيه قد تغير.

واعتبر فاوتشي: "عليك دائمًا أن تكون متفتحًا لأنه قد يكون شيئًا آخر. وهذا ما كنت عليه دائمًا منذ البداية. لم أغير رأيي".

وأشار إلى أنه "عندما سألتني PolitiFact قبل قليل، هل يمكنك أن تقول بيقين مطلق أنه ليس تسريبًا معملًا؟ كان ردي، بالطبع، لا أستطيع أن أقول على وجه اليقين، لأننا لا نعرف بشكل قاطع ما هو. هذا جعل الأخبار المروعة تقول، "آه، لقد غير رأيه".

وقال فاوتشي: "لم أغير رأيي ذرة واحدة"، فيما أضاف: "عليك أن تكون منفتحًا".