كورنوال، المملكة المتحدة (CNN)-- في بيان بمناسبة نهاية قمة مجموعة السبع، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن قادة أغنى دول العالم تعهدوا بأكثر من مليار جرعة لقاح كوفيد-19 لبقية العالم - إما بشكل مباشر أو من خلال تمويل مبادرة كوفاكس العالمية.

"منذ أسبوع، طلبت من زملائي القادة المساعدة في إعداد وتقديم الجرعات التي نحتاجها لتطعيم العالم بأسره بحلول نهاية عام 2022. ويسعدني جدًا أن أعلن أن قادة عطلة نهاية الأسبوع هذه قد تعهدوا بأكثر من مليار جرعة، إما بشكل مباشر أو من خلال التمويل لكوفاكس. وهذا يشمل 100 مليون من المملكة المتحدة إلى أفقر دول العالم، وهي خطوة كبيرة أخرى نحو تطعيم العالم".

في حديثه عن لقاح أكسفورد أسترازينيكا في المؤتمر الصحفي، قال جونسون: "اليوم أكثر من نصف مليار شخص آمنون بسبب تطوير وإنتاج هذا اللقاح".

وأضاف جونسون: "ما نحتاج إلى القيام به بصفتنا مجموعة السبع هو إظهار فوائد الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان لبقية العالم. يمكننا تحقيق ذلك من خلال التاريخ الطبي. يمكننا القيام بذلك من خلال العمل معًا لوقف الدمار الذي أحدثه فيروس كورونا نتج عن التكرار من أي وقت مضى".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن جونسون أن المملكة المتحدة ستتبرع بما لا يقل عن 100 مليون جرعة فائضة من لقاح كوفيد- 19 لكوفاكس والبلدان المحتاجة خلال العام المقبل.

قبل قمة مجموعة السبع، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تخطط للتبرع بـ 500 مليون جرعة لقاح فايزر على مستوى العالم.

وبالنسبة للجدول الزمني، قال مسؤولون أمريكيون إن جرعات فايزر ستبدأ في الشحن في أغسطس/ آب وسيتم تسليم 200 مليون جرعة بحلول نهاية هذا العام. وسيتم تسليم 300 مليون جرعة المتبقية في النصف الأول من عام 2022.