سيدة تخطئ بين قطرات العين والصمغ.. وهذه نصيحة الطبيب عندما يحدث ذلك

"إجهاد العين الرقمي" بسبب الدراسة عن بعد.. كيف تقلل تأثيراته السلبية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تشعر بالقلق من صحة عينيك بسبب الفترات الطويلة التي تقضيها وأنت تنظر لشاشة هاتفك الجوال؟ يمكنك أن تجرب هذه النصيحة.

وعبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، شاركت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية "عش بصحة" نصائح تساعدك على الحفاظ على صحة عينيك.

وللتقليل من إجهاد العين الذي يحدث عند القراءة أو استخدام الأجهزة الذكية، يمكنك اتباع قاعدة 20-20-20.

ولتطبيق هذه القاعدة، يجب عليك صرف نظرك لمكان لا يقل عن 20 قدم، ولمدة 20 ثانية على الأقل.

ويجب القيام بذلك كل 20 دقيقة.

شاركنا طريقتك في الحفاظ على صحة عينيك من شاشة الجوال📱: #عش_بصحة

وللحفاظ على صحة عينيك، احرص على القيام بهذه الخطوات أيضاً: