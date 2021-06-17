دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت الحكومة الكويتية حزمة قرارات جديدة لتنظيم دخول مغادرة البلاد، سيسري تطبيقها بداية من أغسطس/ آب المقبل.

وحسب بيان لمركز التواصل الحكومي، نصت القرارات على "عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ما لم يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت".

واستثنى القرار الفئات غير الخاضعة للتطعيم، ومن يتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية، والحوامل "شريطة حصولهم عتى شهادة إثبات الحمل معتمدة من وزارة الصحة".

وسمحت الحكومة لغير الكويتيين بدخول الأراضي الكويتية بشرط حصولهم على جرعتين من لقاحات فيروس كورونا المعتمدة لدى الكويت.

كانت الكويت منحت موافقة الاستخدام الطارئ للقاحات المنتجة من شركات "فايزر أسترازينيكا ومودرنا وجونسون".

ويُطلب ممن يرغب في دخول الكويت إجراء فحصي "بي سي آر"، الأول قبل الوصول بـ72 ساعة، والآخر خلال فترة العزل المنزلي الممتدة لـ7 أيام.

وقصرت الحكومة الكويتية الدخول إلى عدد من الأنشطة والمقاصد التجارية على من تلقى جرعتي اللقاح.

والأماكن هي: "صالات المطاعم والمقاهي، والأندية الصحية والصالونات، والمجمعات التجارية التي تزيد مساحتها عن 6 آلاف متر مربع بداية من 27 يونيو/ حزيران.

وحتى يوم الأربعاء، وصل إجمالي حالات كورونا المسجلة في الكويت إلى 332570، ومع حصيلة وفيات تبلغ 1837 حالة وفاة.

وكان يوم 10 يونيو/ حزيران الحالي من أعلى الأيام تسجيلا لحالات الإصابات الجديدة في الكويت بنحو 1709 إصابات.