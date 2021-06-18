الصين تقترب من إدارة الجرعة المليار من لقاح فيروس كورونا المستجد

تقرير جديد من الولايات المتحدة يضيف أدلة جديدة على فكرة أن فيروس كورونا نشأ من مختبر في ووهان بالصين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في غضون أيام، ستصل الصين إلى مليار جرعة في حملة تطعيمها ضد كوفيد-19، وهي سرعة لا مثيل لها في أي دولة أخرى بالعالم.

واعتبارًا من يوم الأربعاء، قدمت الصين أكثر من 945 مليون جرعة، أي ثلاثة أضعاف العدد الذي تم تسليمه في الولايات المتحدة، وحوالي 40 ٪ من 2.5 مليار جرعة تم تقديمها على مستوى العالم.

ويعد هذا الرقم أكثر من رائع بالنظر إلى أن بدء طرحه كان بطيئًا.

ووصلت الصين إلى أول مليون جرعة فقط في 27 مارس/ آذار، أي خلف الولايات المتحدة بأسبوعين. ولكن تسارعت الوتيرة بشكل كبير في مايو/ أيار، مع تقديم أكثر من 500 مليون جرعة خلال الشهر الماضي، وفقًا لبيانات لجنة الصحة الوطنية الصينية.

وقدمت البلاد، يوم الثلاثاء وحده، أكثر من 20 مليون جرعة. وفي هذا المعدل، من المحتمل أن تتجاوز المليار جرعة بنهاية هذا الأسبوع.

ويعد تطعيم بلد يبلغ تعداد سكانه 1.4 مليار شخص ضد كوفيد-19 هو بمثابة مهمة ضخمة.

ويتم تنفيذ حملة "تطعيم كل من يمكن تطعيمه" في جميع أنحاء البلاد، في المدن الكبرى والقرى الصغيرة على حد سواء، حيث يذهب موظفو الحكومة إلى الأحياء لإقناع الناس بالتطعيم.

وفي غضون ذلك، حث رؤوساء الشركات، المملوكة للدولة، موظفيهم على أخذ اللقاح، بينما تقدم مواقع التطعيم مزايا مختلفة، تتراوح من قسائم التسوق إلى البوظة والبقالة المجانية.

ومع تزايد عدد التطعيمات، قامت بعض الحكومات المحلية بتعليق الجرعة الأولى من اللقاح هذا الشهر، للتأكد من وجود ما يكفي للأشخاص الذين يجب أن يحصلوا على جرعتهم الثانية في الوقت المناسب.

ولا تقدم لجنة الصحة الوطنية في الصين تفصيلاً لعدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، ولكن التوزيع غير متساو.

وبحلول الأسبوع الأول من شهر يونيو/ حزيران، قامت المدن الرئيسية في بكين وشنغهاي بتلقيح حوالي 70 ٪ و 50 ٪ من سكانها على التوالي. لكن المعدل في إقليمي غوانغدونغ وشاندونغ ظل أقل من 20٪، وفقًا لرويترز.

وقال تشونغ نانشان، كبير علماء الأوبئة والمستشار الحكومي، إن الصين تهدف إلى تطعيم 40٪ من سكانها بشكل كامل بحلول نهاية الشهر، ومضاعفة هذه النسبة بحلول نهاية العام.