دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد انتظار طويل، ها قد جاء الصيف الذي يخطط له كثيرون، سواء من أجل السفر وحتى القيام بمختلف الأنشطة الترفيهية. لكن هناك بعض الأمور التي ينبغي عليك مراعاتها، خاصة خلال هذا الفصل.

وزارة الصحة في سلطنة عمان نشرت عبر حسابها في موقع "تويتر" بعض العادات الصحية التي تساعدك في الحفاظ على صحتك خلال فصل الصيف.

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ما أبرز هذه العادات الصحية؟