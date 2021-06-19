دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئتا الطيران المدني والطوارئ والأزمات بالإمارات، السبت، تعليق دخول المسافرين القادمين من 3 دول على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء المقبل، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول.

والدول الثلاث هي: ليبيريا وسيراليون وناميبيا. ويشمل القرار تعليق دخول المسافرين المتواجدين في هذه الدول خلال فترة 14 يومًا قبل القدوم إلى الإمارات.

في حين سيُسمح بنقل الركاب من الإمارات إلى الدول الثلاث على الرحلات.

كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة من ليبيريا وسيراليون وناميبيا إلى الامارات، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، بينهم مواطنو الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة للدول الثلاث، بمن فيهم الإداريون العاملون في سفارات الإمارات وهذه الدول.

إلى جانب استثناء الوفود الرسمية ورجال الأعمال بشرط الحصول على الموافقة المسبقة، وكذلك أصحاب الإقامة الذهبية والفضية، إضافةً إلى استثناء أصحاب الوظائف الحيوية حسب تصنيف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأطقم طائرات الشحن والترانزيت الأجنبية، وذلك بشرط الحصول على نتيجة فحص مخبري سلبي لكوفيد-19 خلال 48 ساعة من المغادرة وعند الوصول والالتزام بالحجر الصحي لحين المغادرة.

كما سيتم إلزام الفئات المستثناة بحجر مدته 10 أيام وفحص PCR في المطار، وفي اليومين الرابع والثامن من دخول الإمارات، على أن يتم خفض مدة الفحص من 72 ساعة إلى 48 ساعة.