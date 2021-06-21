مرض السكري..إليكم أنواعه وأبرز أعراضه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" منشوراً يوضح الأنواع المختلفة لمرض السكري وأعراضه.
وفيما يلي إليكم أنواع مرض السكري
سكري النوع الأول
- يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين فيتوقف تمامًا عن الإفراز ويصبح الجسم في حاجة إلى تزويد يومي بالإنسولين.
- هذا النوع من مرض السكري لا يمكن تفاديه لأنه في الأساس مرض مناعي ويأتي بلا أي مقدمات. كما أنه يصيب غالباً الأطفال والشباب.
سكري النوع الثاني
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ينتج إما بسبب نقص في إفراز الإنسولين من البنكرياس أو بسبب الاستخدام غير الفعال للإنسولين في الجسم
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وعادةً ما يكون نتيجة للزيادة في الوزن أو السمنة أو عدم ممارسة أي نشاط بدني أو تناول طعام غير صحي
سكري الحمل
- هو ارتفاع نسبة السكر في الدم عن المستويات الطبيعية حيث يظهر عادةً خلال الأسابيع 24- 28 من الحمل، ويختفي لدى 50% من النساء بعد الولادة
السكري الثانوي
- ويحدث بسبب عامل آخر يؤدي إلى ارتفاع السكر بالجسم مثل أورام الغدد فوق الكلوية أو استئصال البنكرياس بسبب الأورام أو الالتهاب المزمن للبنكرياس
وفيما يلي إليكم أعراض مرض السكري
- عدم وضوح الرؤية
- حرارة في القدمين
- ألم وتنمل في اليدين والقدمين
- حدوث التهابات متكررة في الجلد
- كثرة التبول
- الإحساس بالإعياء والخمول والإجهاد
- تأخر التئام الجروح
- شدة العطش والجوع
- فقدان الوزن