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مرض السكري..إليكم أنواعه وأبرز أعراضه

صحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" منشوراً يوضح الأنواع المختلفة لمرض السكري وأعراضه.

وفيما يلي إليكم أنواع مرض السكري

سكري النوع الأول

  • يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين فيتوقف تمامًا عن الإفراز ويصبح الجسم في حاجة إلى تزويد يومي بالإنسولين.
  • هذا النوع من مرض السكري لا يمكن تفاديه لأنه في الأساس مرض مناعي ويأتي بلا أي مقدمات. كما أنه يصيب غالباً الأطفال والشباب.

سكري النوع الثاني

  • ينتج إما بسبب نقص في إفراز الإنسولين من البنكرياس أو بسبب الاستخدام غير الفعال للإنسولين في الجسم

  • وعادةً ما يكون نتيجة للزيادة في الوزن أو السمنة أو عدم ممارسة أي نشاط بدني أو تناول طعام غير صحي

سكري الحمل

  • هو ارتفاع نسبة السكر في الدم عن المستويات الطبيعية حيث يظهر عادةً خلال الأسابيع 24- 28 من الحمل، ويختفي لدى 50% من النساء بعد الولادة

السكري الثانوي

  • ويحدث بسبب عامل آخر يؤدي إلى ارتفاع السكر بالجسم مثل أورام الغدد فوق الكلوية أو استئصال البنكرياس بسبب الأورام أو الالتهاب المزمن للبنكرياس

وفيما يلي إليكم أعراض مرض السكري

  • عدم وضوح الرؤية
  • حرارة في القدمين
  • ألم وتنمل في اليدين والقدمين
  • حدوث التهابات متكررة في الجلد
  • كثرة التبول
  • الإحساس بالإعياء والخمول والإجهاد
  • تأخر التئام الجروح
  • شدة العطش والجوع
  • فقدان الوزن
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