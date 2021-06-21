القدس (CNN)-- أبلغت إسرائيل عن زيادة بأكثر من ثلاثة أضعاف في الحالات النشطة لفيروس كورونا بين طلاب المدارس والمعلمين، بعد شهور من انخفاض الأعداد مع تنفيذ الدولة برنامج تطعيم سريع.

وأظهرت بيانات وزارة التعليم، الإثنين، أن 74 طالبًا وأربعة معلمين أثبتت إصابتهم بكوفيد - 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات النشطة في المدارس الإسرائيلية إلى 180.

بالمقارنة، شهد الشهر الماضي عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في المدارس أقل من 50. بينما حتى يوم الخميس الماضي، بلغ عدد الحالات 59 حالة فقط.

وتقع معظم الحالات في عدد قليل من المدارس في منطقتين؛ موديعين في وسط البلاد وبنيامينا في الشمال. وتقول وزارة الصحة إن مصدر التفشي لا يزال قيد التحقيق، لكنها تضيف أن حالات بنيامينا يعتقد أنها مرتبطة بعائلة عادت مؤخرًا من الخارج، مع شك أولي في أن الحالات من سلالة دلتا.

استجابت وزارة الصحة الإسرائيلية للارتفاع التصاعدي بإصدار توصية بإعطاء اللقاح لجميع الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق. أصبحت الفئة العمرية من 12 إلى 16 عامًا مؤهلة للحصول على اللقاح في بداية الشهر، ولكن حتى الآن قالت الحكومة إن الأمر يجب أن يكون بالكامل على عاتق الآباء.

تأتي القفزة التصاعدية في الحالات بعد أقل من أسبوع من رفع الحكومة جميع متطلبات ارتداء الأقنعة في الداخل تقريبًا.