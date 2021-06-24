الإبلاغ عن إصابات بمتغير "دلتا بلس" لفيروس كورونا خارج الهند

ما هي أوجه الاختلاف بين متغير دلتا ومتغير ألفا لفيروس كورونا وأيهما أكثر خطورة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفاد مكتب المعلومات الصحفية الحكومي في الهند، يوم الأربعاء، ببيان، أنه يتم الإبلاغ عن متغير "دلتا بلس" لفيروس كورونا بشكل أساسي خارج البلاد.

ويتم الإبلاغ عن المتغير في 9 دول أخرى إلى جانب الهند، والتي لديها حاليًا 40 حالة مسجلة فقط.

ولم يذكر التقرير الصادر عن الحكومة الهندية أسماء البلاد التي تم الإبلاغ عنها أو عدد الحالات الموجودة فيها، لكنه أشار إلى أنها كانت في أوروبا وآسيا وأمريكا.

ورغم أن عدد الحالات التي تم تسجيلها منخفض، إلا أن الحكومة الهندية تقول: "يشير الكشف في ولايات مختلفة، خلال الشهرين الماضيين، إلى أن 'AY.1' أو 'B.1.617.2.1' موجود بالفعل في بعض الولايات، التي تحتاج إلى تعزيز استجابتها للصحة العامة، من خلال التركيز على المراقبة، والاختبار المعزز، وتتبع الاتصال السريع، وتلقيح ذي الأولوية في مناطق جغرافية محددة حيث تم اكتشاف 'AY.1'".