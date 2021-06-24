(CNN Health)-- أفاد باحثون يوم الخميس أن معظم الأشخاص الذين يفقدون حاسة الشم بسبب فيروس كورونا ستعود لهم بعد مرور عام من الإصابة.

وأظهرت تجربة جارية لحوالي 100 شخص فقدوا حاسة الشم في أوائل عام 2020 أن الأمر قد يستغرق شهورًا حتى يعود.

ومع ذلك، أفاد فريق الباحثين الدولي في مجلة JAMA Network Open التابعة للجمعية الطبية الأمريكية، أن بعض المرضى لم يدركوا ذلك أو يقدرونه.

وكتب الدكتور ماريون رينو من مستشفيات جامعة ستراسبورغ في فرنسا وزملاؤه: "في أبريل/نيسان 2020، نشرنا دراسة حول مجموعة من المرضى الذين يعانون من كوفيد-19 الذي ثبتت فعاليته في تفاعل البوليميراز المتسلسل مع فقدان حاسة للرائحة (يستمر لأكثر من 7 أيام)".

وأضافوا: "على مدار عام واحد، كل 4 أشهر، طُلب من المرضى إكمال دراسة استقصائية، وتم تقييم وظيفتهم الشمية عن طريق اختبار نفسي فيزيائي". استخدموا اختبارًا يسمى Sniffin 'Sticks، من بين أمور أخرى.

وكتب الباحثون: "في ثمانية أشهر، أكد التقييم الموضوعي لحاسة الشم الشفاء التام لدى 49 من 51 مريضًا (96.1٪)". في حين استمر اثنان في الشعور بالرائحة غير الطبيعية بعد عام - أحدهما لم يكن قادرًا على الشم والآخر لديه حاسة شم غير طبيعية.

"تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أنه يمكن توقع زيادة 10٪ إضافية في الشفاء خلال 12 شهرًا ، مقارنة بالدراسات التي أجريت على 6 أشهر من المتابعة التي وجدت 85.9٪ فقط من المرضى الذين تعافوا"، حسب التجربة.

وتابعوا: "لقد أكدنا أيضًا وجود تناقضات بين التقييم الذاتي والاختبار الموضوعي، حيث يميل المشاركون إلى التقليل من تقدير عودة الحالة الطبيعية (حاسة الشم الطبيعية)".

تؤكد الدراسات أن العديد من مرضى كوفيد-19، إن لم يكن معظمهم، يقولون إن حاسة الشم لديهم تتأثر - وهي حالة تسمى فقدان حاسة الشم أو نقص حاسة الشم. نظرًا لأن الشم والذوق مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، يشعر الكثير من الناس أن قدرتهم على تذوق الطعام تتأثر أيضًا عندما تتأثر حاسة الشم لديهم.