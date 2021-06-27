دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أضافت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" الجمعة تحذيراً بشأن خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب، والتهاب التامور فيما يرتبط بلقاحي "موردنا"، وفايزر".

وأشار التحذير إلى أن التقارير عن الأحداث الضائرة بعد التطعيم، خاصةً بعد الجرعة الثانية، تشير إلى وجود مخاطر متزايدة لنوعين من التهاب القلب.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، علم مستشارو اللقاحات في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" أن الوكالة تلقت حوالي 1،200 تقرير عن التهاب في القلب بعد منح 300 مليون جرعة من اللقاحين. وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض وجود حوالي 300 من تلك الحالات، وكانت العديد منها بين الرجال اليافعين، والمراهقين.

ولكن، قال مختص في طب قلب الأطفال، الدكتور ماثيو أوستر، للمستشارين، إن المرضى يتعافون بسرعة.

وتنصح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" من يتلقى اللقاح بطلب العناية الطبية الفورية في حال المعاناة من ألم في الصدر، أو ضيق في التنفس، أو الشعور بنبض سريع، أو خفقان في القلب بعد التطعيم".

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: "يأتي هذا التحديث بعد مراجعة شاملة للمعلومات، والمناقشة التي أجرتها اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأربعاء".

واتفق أعضاء اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين "ACIP" على وجود ارتباط محتمل بين لقاحات "mRNA" لـ"كوفيد-19"، وحالات نادرة من التهاب القلب لدى المراهقين، والشباب.

وعولجت جميع الحالات تقريبًا، وتعافى المرضى بسرعة. وأكد المستشارون أن فوائد التطعيم تفوق مخاطره.