أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ستسمح أبوظبي للمُلقحين فقط بدخول بعض الأماكن العامة اعتبارًا من 20 أغسطس/ آب، وفقًا لبيان صادر عن مكتب حكومة أبوظبي الإعلامي يوم الاثنين.

واتخذت لجنة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبو ظبي القرار، "بعد تلقيح 93 في المائة من الفئات المستهدفة في الإمارة والحفاظ على الصحة العامة".

وتشمل الأماكن العامة مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي والصالات الرياضية والمرافق الترفيهية والأنشطة الرياضية وجميع منافذ البيع بالتجزئة الأخرى خارج مراكز التسوق، باستثناء تلك التي تبيع السلع الأساسية مثل محلات السوبر ماركت والصيدليات.

كما ينطبق القرار على النوادي الصحية والمنتجعات والمتاحف والمراكز الثقافية والمتنزهات والجامعات والمعاهد والمدارس ودور الحضانة.

لا ينطبق القرار على الأشخاص غير الملقحين الذين تم إعفاؤهم من التطعيم من خلال العملية المعتمدة، ولا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا.