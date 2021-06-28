أبرز الحقائق عن عدوى السالمونيلا والوقاية منها

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعاني أحياناً من آلام في البطن، والحمى، والصداع؟ قد تُعتبر هذه من أعراض السالمونيلا. وإليك بعض النصائح لمساعدتك على الوقاية من عدوى المرض.

وتسبب السالمونيلا العديد من الأمراض مثل حمى التيفوئيد، ومرض عدوى السالمونيلا، والنزلة المعوية، وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية عبر موقع "تويتر".

وتتضمن أعراض السالمونيلا المغص، والقيء، وآلام البطن، والصداع، والإسهال، والحمى.

حِفاظًا على صحتك، اتبع طرق الوقاية من عدوى السالمونيلا. #السالمونيلا_وعي_ووقاية #الغذاء_والدواء https://t.co/s10y4IUzTr

وإليك 5 نصائح للوقاية من عدوى السالمونيلا: