سواءً في المسبح أو على الشاطئ.. خطوات لتبقى بأمان في الماء هذا الصيف

في موسم الصيف..ما أفضل الأغذية التي تتناولها على الشاطئ؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سواءً كنت تسبح ببركة في الفناء الخلفي لمنزلك، أو تطفو في المحيط، فإن البقاء آمناً عند التواجد بالماء هو أمر بالغ الأهمية، وفقاً للمؤلفة الرئيسية لبيان سياسة الوقاية من الغرق في الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، الدكتورة سارة ديني.

ورغم أن الأشخاص من جميع الأعمار يتعرضون لخطر الغرق، إلا أن الأطفال يتعرضون للخطر بشكل خاص، بحسب ما ذكرته ديني، وهي طبيبة أطفال في مستشفى "نيشن وايد" للأطفال في ولاية أوهايو الأمريكية، والأستاذة المشاركة السريرية في طب الأطفال في كلية الطب بجامعة ولاية أوهايو.

وفيما يلي بعض الطرق للحفاظ على السلامة خلال السباحة هذا الصيف:

أحواض السباحة

ويجب على البالغين إحاطة حمامات السباحة، والمنتجعات الصحية بحواجز من جميع الجوانب لمنع الوصول غير الخاضع للرقابة إلى المياه.

وقالت ستيفاني شوك من الصليب الأحمر الأمريكي إن معظم الأطفال الصغار الذين لقوا حتفهم في حمامات السباحة المنزلية لم يكن من المفترض أن يكونوا في الماء خلال أوقات عدم السباحة، كما أنهم شوهدوا آخر مرة في المنزل، واختفوا عن الأنظار لمدة تقل عن 5 دقائق.

ويجب أن تكون هناك معدات مخزنة بالقرب من المسبح تكون جاهزة ليتمسك الشخص بها من أجل الأمان إذا بدأ أحد ما بالغرق، وفقاً لما ذكرته شوك.

ويجب على البالغين أيضاً تخزين سترات النجاة، وتوفير عدة الإسعافات الأولية.

البحيرات والأنهار

وأشارت شوك إلى أنه من المهم التخطيط مسبقاً، والتحقق من أحوال الطقس، والمياه، مثل التيارات، ومنحدرات الأنهار قبل بدء رحلتك.

وخطط أيضاً للأنشطة في المناطق المخصصة للسباحة، والتي يتواجد منقذون فيها.

وفي حالت علقت في تيار نهري، قالت شوك إنه يجب عليك الاستلقاء على ظهرك، وتوجيه قدميك إلى الأمام حتى تتمكن من صد الصخور وأنت تطفو في اتجاه مجرى النهر. وبمجرد أن يصبح الوضع آمناً، اسبح إلى الشاطئ في أسرع وقت ممكن.

المحيطات

وكما تفعل في البحيرات والأنهار، يجب عليك ألا تسبح إلا في مناطق السباحة المخصصة، حيث يتواجد منقذون في الخدمة، وفقاً لما ذكرته شوك.

وتأكد أيضاً من فحص عمق المياه لمنع الإصابات الناتجة عن الغوص في المياه الضحلة.

وقد تجد نفسك عالقاً في تيار مائي، وهو عبارة عن منطقة قوية وضيقة من المياه سريعة الحركة التي يمكن أن تكون خطيرة، ومميتة. وأشارت شوك إلى أنه في هذه الحالة، يجب عليك السباحة بشكل موازي للشاطئ حتى تخرج من التيار، ثم السباحة مرة أخرى إلى الشاطئ.

خطوات لاتباعها عند مصادفة شخص يحتاج للمساعدة

وإذا وجدت شخصاً يحتاج إلى المساعدة، فإليك ما يوصي به الصليب الأحمر الأمريكي: