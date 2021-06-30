هذا ما قالته مديرة CDC عن توصيات منظمة الصحة العالمية الخاصة بالكمامات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC"، الدكتورة روشيل والينسكي، في برنامج "Good Morning America" على قناة "ABC" الأربعاء إن على منظمة الصحة العالمية تقديم توصيات للعالم بأسره عندما يتعلق الأمر بأشياء مثل ارتداء الكمامات، وليس للولايات المتحدة فقط.

وعند سؤالها عمّا إذا كانت منظمة الصحة العالمية، وأماكن مثل مقاطعة لوس أنجلوس، التي توصي الناس الآن بارتداء الكمامات في الداخل بسبب متغير "دلتا" حتى لو تم تطعيمهم بالكامل، تبالغ في ردة فعلها، قالت والينسكي: "على منظمة الصحة العالمية حقاً تقديم توصيات للعالم بأكمله، حيث تم تطعيم أقل من 15% من الأشخاص، وفي الكثير من الأحيان، يحصل بعض من هؤلاء الأشخاص على جرعة واحدة فقط".

وأضافت والينسكي: "لذلك، إن السياق الذي تقدم فيه منظمة الصحة العالمية التوصيات مختلف تماماً عمّا هو عليه هنا في الولايات المتحدة، حيث أننا نتمتع بالحظ حقاً لوجود 3 لقاحات فعالة للغاية، وتلقي حوالي ثلثي السكان البالغين الآن للقاح بالكامل".

وأوصت منظمة الصحة العالمية منذ فترة طويلة الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالاستمرار في الالتزام باحتياطات السلامة، بما في ذلك ارتداء الكمامات.

وقالت والينسكي إن الفيروس يُعتبر انتهازياً، وتُعد المناطق التي توجد فيها معدلات منخفضة من التطعيم هي المناطق التي من المحتمل أن ينتشر فيها الفيروس.

وقالت: "ما زلنا نشهد ارتفاعاً طفيفاً في الحالات في المناطق التي تتمتع بتطعيم منخفض، وفي تلك الحالة، نحن نقترح وضع سياسات على المستوى المحلي، وتهدف سياسات ارتداء الكمامات تلك حقاً إلى حماية غير المُلقحين".

وأضافت والينسكي: "نحن نؤمن أن المُطعمين لا يزالون بأمان".