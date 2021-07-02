كيف يمكن أن تحافظ على برودة جسمك دون استخدام مكيف الهواء؟

جسمه لا يستطيع تحمل الحرارة.. إليك ما يحدث إذا تركت طفلك بمفرده في سيارة

مع ارتفاع درجة حرارة الطقس وزيادة عدد التطعيمات.. هل لا يزال الناس بحاجة إلى وضع الأقنعة في الهواء الطلق؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت من بين أكثر من 20 مليون شخص يعانون من موجة الحرارة الشمالية الغربية، فقد تتساءل عن كيفية الحفاظ على برودة جسمك، خاصة إذا لم يكن لديك مكيف هواء، أو لا ترغب في تشغيله باستمرار.

وأبلغت المدن الأمريكية وكندا عن أعلى درجات الحرارة فيها، ولا يزال بعضها يرتفع فوق 105 درجات فهرنهايت.

وإذا كنت لا تشعر بالراحة في الذهاب إلى حمام السباحة أو إلى مرفق عام يحتوي على مكيف الهواء، وسط تفشي فيروس كورونا، نقدم لك أكثر من 8 طرق لتبريد جسمك..ما أبرزها؟

حافظ على رطوبتك

يقول ويندل بورتر، وهو المحاضر البارز في الهندسة الزراعية والبيولوجية بجامعة فلوريدا، إن ترطيب جسمك هو الخطوة الأولى عندما تشعر بالحرارة.

وأضاف أن درجة حرارة الماء غير مهمة لأن جسمك سيقوم بتسخينها. وإذا كان جسمك يعاني من الحرارة ويحتاج إلى تبريد نفسه، فلا يمكنه فعل ذلك بدون رطوبة كافية، لأن الجسم يبرد نفسه عن طريق التعرق.

خذ حمامًا باردًا

قال بورتر إن الاستحمام بماء بارد يساعد على تبريد جسمك، حيث يخفض درجة حرارة الجسم الأساسية.

واحرص على تجربة صابون النعناع، حيث ينشط المنثول مستقبلات الدماغ التي تخبر جسمك بأن شيئًا ما تأكله أو تشعر به بارد.

استخدم الوسادات الباردة على رقبتك أو معصميك

ضع كيسا باردا أو أكياس ثلج على معصميك أو لفها حول رقبتك لتبريد جسمك. وتعد نقاط النبض هذه هي المناطق التي تكون فيها الأوعية الدموية قريبة من الجلد، لذلك ستبرد بسرعة أكبر.

المراوح

احرص على جعل هذه المراوح تواجه نوافذ الغرف التي تقضي وقتًا فيها لاستبدال الهواء الساخن بهواء بارد.

وإذا كان الطقس في منطقتك يميل إلى الانخفاض بين 50 و70 درجة فهرنهايت في الصباح والمساء، فإن فتح النوافذ على جانبي المنزل خلال تلك الأوقات يمكن أن يسهل نظام التهوية.

وإذا قمت بذلك، يمكنك اختيار استخدام أو عدم استخدام المراوح، لكن المراوح ستساعد في تبريد المنزل بشكل أسرع، كما قال بورتر.

أغلق ستائرك

وينصح بورتر بإغلاق الستائر إذا كانت النافذة تواجه الشمس صباحًا حتى فترة بعد الظهر.

وقالت سامانثا هول، المديرة الإدارية لشركة Spaces Alive، وهي شركة أبحاث تصميم تساعد في إنشاء مباني صحية ومستدامة، إنه إذا شغلت مكيف الهواء، فلا تضعه على درجة حرارة أقل من 70 درجة فهرنهايت، لمحاولة تبريد منزلك بشكل أسرع.

وأضافت: "إنه يعمل فقط لفترة أطول للوصول إلى هذه الدرجة، وستشعر بالبرودة قليلاً، ومن ثم يصعب تحقيق التوازن".

استخدم أقمشة تسمح بمرور الهواء

يعد القطن من أكثر المواد التي تسمح بمرور الهواء، لذا يمكن أن تساعد الملاءات أو البطانيات القطنية في الحفاظ على برودة جسمك طوال الليل.

وقال بورتر إنه كلما انخفض عدد خيوط القطن، كلما كان يتنفس بشكل أكبر.

النوم في القبو

إذا لم تستطع النوم طوال الليل لأنك تشعر بالحرارة، فحاول النوم في مكان آخر بجانب غرفة نومك، إذا كان ذلك متاحًا.

وفي حال لديك مستوى منخفض أو قبو في منزلك، فقم بإعداد منطقة نوم مؤقتة هناك لتجربة درجات حرارة أكثر برودة في الليل.

أغلق أبواب الغرف غير المستخدمة

إذا لم يكن أحد يستخدم غرفة لا تحتوي على فتحات تهوية أو سجلات، فأغلق باب تلك المنطقة للحفاظ على الهواء البارد محصورًا في المناطق المشغولة فقط من المنزل.

استخدم مروحة العادم في مطبخك أو حمامك

قم بتشغيل مروحة العادم في مطبخك لسحب الهواء الساخن الذي يتصاعد بعد الطهي، أو في الحمام لسحب البخار بعد الاستحمام.

قم بتركيب مصابيح موفرة للطاقة

تولد مصابيح الإضاءة المتوهجة درجة حرارة أعلى من مصابيح LED.

وقالت هول إن تبديل المصابيح الكهربائية يمكن أن يوفر المال ولكنه لن يخفض الحرارة كثيرًا في المنزل. ولكن، إذا ركزت على تبديل المصابيح في المناطق التي تجلس بالقرب منها، فإن ذلك سيحدث فرقًا ملحوظًا، كما قال بورتر.

اطبخ صباحًا باستخدام الطاهي البطيء أو بالخارج

يمكن أن تنتشر حرارة الفرن في جميع أنحاء منزلك. حافظ على تركيز الحرارة في منطقة واحدة، مثل الطاهي البطيء. أو قم بالطهي في الهواء الطلق على شواية لإبقاء الحرارة في الخارج.

استمتع بالمأكولات المجمدة

قد يساعد تناول البوظة على تبريد جسمك. ولكن، ينصح بورتر بعدم الإفراط في تناول السكر إذا كنت محمومًا أو معرضًا لخطر السخونة الزائدة.