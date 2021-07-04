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نشر الأحد ، 04 يوليو / تموز 2021

قد تسبب الإدمان مثل الهيروين.. إليك بعض النصائح لمساعدتك في الإقلاع عن تدخين السجائر

كيف يمكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين في مكافحة فيروس كورونا؟

ماذا يحصل للجسم إذا ترافق التدخين مع ارتفاع الكوليسترول في الدم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المهم أخذ التدخين السلبي بجدية، فهو ليس مزعجاً فقط، بل مضر للصحة أيضاً، وفقاً لما ذكرته المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية "عش بصحة" عبر "تويتر".

ويجدر بالذكر أن ضرر التدخين السلبي يبدأ في أقل من 5 دقائق، وعند مرور تلك الفترة، تصبح الشرايين أقل مرونة مثلما يحدث في حالة الشخص الذي يدخّن السيجارة.

وبعد 20 دقيقة، يبدأ تخثر الدم لدرجة مقاربة للشخص المُدخِّن، وتترسب الدهون في الأوعية الدموية، والتي تزيد من خطر النوبات القلبية، والسكتة الدماغية.

التدخين السلبي ليس مزعجًا على من حولك فقط .. بل مضر لصحتهم #تارك_أثر #عش_بصحة https://t.co/3QqKCy1FwL

وبعد مرور ساعتين، تتأثر ضربات القلب، مما يسبب عدم انتظامها، بالإضافة إلى مضاعفات خطيرة أخرى.

وإلى جانب ذلك، يزيد خطر الإصابة بتصلب الشرايين، وسرطان الرئة بنسبة تزيد عن 20% إلى 30%.

ويزيد التدخين السلبي من نسبة الإصابة بسرطان الجيوب الأنفية، والحلق، والحنجرة، والثدي، كما أنه يسبب أعراض الجهاز التنفسي الطويلة والقصيرة المدى، ومرض الانسداد الرئوي المزمن.