تخطط للسفر قريباً؟ إليك خطوات لحماية صحة ظهرك عند حمل حقائبك

ما الأكثر أماناً.. السفر بالطائرة أو بالسيارة في ظل جائحة فيروس كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل قمت بتحضير كل ما تحتاج إليه لرحلة السفر التي انتظرتها منذ فترة طويلة جداً منذ بداية جائحة "كوفيد-19"؟

ومهما كانت الأمتعة التي قررت جلبها، إليك بعض النصائح للحفاظ على صحة ظهرك عند حمل حقائب السفر، وفقاً لما ذكرته المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عش بصحة"، عبر "تويتر".

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6 نصائح للحفاظ على صحة ظهرك عند حمل حقائب السفر:

استخدم تقنيات التعبئة الذكية لحقيبتك

عند حمل حقيبة الكتف، تأكد من تبديلها باستمرار يميناً ويساراً

احمل الحقائب ذات العجلات عند صعود السلم، ولا تسحبها

لا تستعجل عند حمل حقيبة السفر، حتى لو وصلت متأخراً

لا تحمل الحقيبة لفترات طويلة

لا تحمل حقيبة الظهر على كتف واحد، ولا تحمل حقيبة السفر بيد واحدة

عند رفع الحقيبة، اتبع الخطوات الآتية: