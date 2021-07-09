لا يوجد علاج نهائي له.. ما هي أعراض فقر الدم المنجلي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن تساءلت ما هو فقر الدم المنجلي، الذي تختلف أعراضه من شخص إلى آخر؟ إليك كل ما يجب أن تعرفه عن هذا المرض، من خلال منشور وزارة الصحة في سلطنة عمان، حسب ما ورد في حسابها الرسمي على موقع إنستغرام.

وأوضحت الوزارة أنه مرض ينتج فيه الجسم خلايا دم حمراء غير طبيعية الشكل مثل الهلال أو المنجل، بسبب خلل في الجين المسؤول عن تكوين الهيموجلوبين بالجسم، ما يغير شكل خلايا الدم الحمراء لتصبح غير مرنة ولزجة.

تتغير وتختلف علامات وأعراض فقر الدم المنجلي من شخص إلى آخر مع مرور الوقت، حيث تشمل:

شحوب البشرة

التعب والإرهاق

مشاكل في الرؤية

تورم مؤلم للقدمين واليدين

نوبات ألم مزمنة

تأخر في النمو

تكرار الإصابة بالعدوى البكتيرية

العلاج: