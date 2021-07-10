بعد أيام من تعيينه.. إصابة رئيس الحكومة الجزائرية بفيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهرت نتائج الفحص إصابة رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن بن عبد الرحمن، بفيروس كورونا، حسب بيان حكومي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واج).

وأفاد البيان أن الوزير الأول سيدخل في حجر صحي مدته 7 أيام، بداية من اليوم "في انتظار إجراء فحص آخر عند نهاية هذه المدة".

وسيواصل بن عبد الرحمن "عمله والقيام بمهامه عن بعد" خلال هذه الفترة.

كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عيَن الأربعاء الماضي أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن.

وتسجل الجزائر معدلات مرتفعة تصاعدية لفيروس كورونا في الأيام الأخيرة، بعد استقرار نسبي خلال الشهور الماضية.

وحتى يوم السبت، بلغ إجمالي حالات كورونا المؤكدة في الجزائر 145.296 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 3.824 حالة.