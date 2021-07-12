ما الفرق بين واقي الشمس المعدني والكيميائي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا تقتصر أضرار التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة على الإصابة بالحروق فقط، بحسب ما ذكرته المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عش بصحة"، عبر موقع "تويتر".

ويمكن أن يسبب التعرض لأشعة الشمس لساعات طويلة إلى جفاف البشرة، والحروق، وظهور التجاعيد، والتصبغات الجلدية، وخطورة الإصابة بسرطان الجلد.

ويمكن لذلك أن يؤدي أيضاً إلى الإصابة بضربة شمس، إضافةً إلى مشاكل بالعين، مثل الماء الأبيض.

وأشارت المنصة إلى طرق الوقاية التي يمكن أن يلجأ إليها المرء للوقاية من أشعة الشمس.

6 طرق لحماية نفسك من أشعة الشمس:

استخدام واقي الشمس

البقاء في الظل ما بين الساعة 11 صباحاً والـ3 عصراً

تغطية الرأس بقبعة أو بمظلة

ارتداء النظارة الشمسية

ارتداء ملابس طويلة تقي من الشمس

الإكثار من شرب السوائل