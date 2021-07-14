لا يتغير ضرره مهما تغير اسمه.. تعرّف لمسميات السكر المختلفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعلم أن للسكر مسميات عديدة؟

ووفقاً لما ذكره الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي عبر موقع "تويتر"، فإن ضرر السكر ذاته يبقى مهما اختلف اسمه.

وإذا كنت ترغب بتوفير نظام غذائي أكثر صحة، وحماية صحة أطفالك، فمن الأفضل أن تتعلم عن المسميات المختلفة للسكر.

إليك المسميات المتنوعة للسكر:

المولاس (دبس السكر)

العصير المعلّب، وشراب قصب السكر المركز

شراب الشعير والقيقب

المالتوز

عصير الفاكهة المركز، ورحيق الفاكهة

الدكستروز

عسل النحل

الجلوكوز

المحليات المستخرجة من الذرة، وشراب الذرة عالي الفركتوز

الفركتوز