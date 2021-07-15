(CNN Health)-- قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال إيجاز صحفي في جنيف الخميس، إن الوصول إلى البيانات الأولية كان تحديًا في بداية التحقيق في أصول فيروس كورونا، داعيًا الدول إلى التعاون في المراحل المستقبلية.

وقال تيدروس: "لقد انتهينا من المرحلة الأولى، وأظهرت المرحلة الأولى بعض التقدم، ولكن هناك أيضًا بعض التحديات التي يجب معالجتها. أحد التحديات هو ما ذكرته، كما تعلم، الوصول إلى البيانات الأولية، وخاصة البيانات في بداية الوباء، لم تتم مشاركة البيانات الأولية".

وأضاف أنه في المرحلة الثانية "نطلب، في الواقع، من الصين أن تكون شفافة ومنفتحة وتتعاون، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات والبيانات الأولية التي طلبناها في الأيام الأولى للوباء"، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية ستناقش المرحلة الثانية من التحقيق مع الدول الأعضاء.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية إنه لا يعتقد أن الزخم قد فُقد بشأن التحقيق في أصول الوباء.

وتابع: "نحن بحاجة إلى مواصلة الدراسة من أجل معرفة ما حدث بالضبط. إذا علمنا بما حدث، يمكننا منع حدوث أزمات أو مشاكل مماثلة في المستقبل".

وأشار تيدروس إلى أن أحد أساسيات التحقيق تشمل معرفة أسباب تفشي المرض، بغض النظر عن حجمه، وماذا يتم عند حدوث أي تفشي، حتى يمكن فهم أصوله.

وقال تيدروس: "هناك الجزء الآخر منه، لا سيما بالنظر إلى الطبيعة غير المسبوقة لهذا الوباء، وعدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم وعدد الأشخاص الذين عانوا. لنأخذ عدد الوفيات فقط، أكثر من 4 ملايين، أعتقد أننا مدينون لهم بمعرفة ما حدث. ويجب على الجميع التعاون لمعرفة ما حدث، ومنع حدوث نفس الأزمة مرة أخرى. وهذا هو سبب حاجتنا للتعاون".