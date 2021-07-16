أبوظبي تطبق "التعقيم الوطني" مجددا من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت إمارة أبوظبي إعادة تطبيق برنامج التعقيم الوطني ابتداء من 19 يوليو/تموز الجاري بين الساعة 12 منتصف الليل والخامسة صباحا، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وقررت لجنة إدارة الطوارئ والأزات والكوارث الناجمة عن جائجة كورونا في إمارة أبوظبي تطبيق برنامج التعقيم الوطني مجددا في الإمارة ابتداء من الإثنين 19 يوليو/تموز ضمن إطار " الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كوفيد-19"، وفقا لوام

وسيطبق برنامج "التعقيم الوطني" من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة الخامسة صباحا بشكل يومي وستشهد هذه الفترة تقييدا للحركة المروية وحركة المارة وتوقف وسائل النقل.

وطالبت اللجنة السكان بالبقاء في منازلهم خلال هذه الفترة و"عدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية الضرورية" وفقا لوام.

وكانت قد سجلت الإمارات الخميس 1541 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1497حالة شفاء و5 حالات وفيات.