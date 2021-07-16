(CNN Health)-- قال مسؤول في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لشبكة CNN، الجمعة، إن قرار الموافقة الكاملة على لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر سيأتي "في وقت أقرب بكثير" من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، ومن المحتمل في غضون شهرين.

بدأت شركة فايزر تقديمها للحصول على الموافقة الكاملة - التي تسمى طلب ترخيص علم الأحياء - في مايو/ أيار. وتم منح طلب الشركة أولوية في تعيين المراجعة.

كإجراء بيروقراطي، هذا يعني أن إدارة الغذاء والدواء يجب أن تتخذ قرارها بحلول يناير/ كانون الثاني - لكن القرار سيأتي في وقت أقرب بكثير من ذلك، قال المسؤول لشبكة CNN.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعتبر هذه المسألة أولوية.

ويتم استخدام اللقاحات الثلاثة المستخدمة في الولايات المتحدة - موديرنا من شركة فايزر وجونسون آند جونسون - بموجب ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ.

في العام الماضي، قال الدكتور بيتر ماركس، الذي يرأس مركز تقييم ومراجعة المستحضرات الدوائية الحيوية التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية - ذراع اللقاح التابع للوكالة - إنه لن يتم منح الموافقة الطارئة إلا بعد الفحص الذي يقترب مما هو مطلوب للحصول على الموافقة الكاملة.