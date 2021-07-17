تحذير من مراكز السيطرة على الأمراض: لقاح "جونسون آند جونسون" ضد كورونا قد يزيد من خطر الإصابة بمرض مناعي ذاتي نادر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الجمعة، الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة من أن لقاحات "كوفيد-19" قد تكون غير فعالة بالنسبة لهم وشجعتهم على اتخاذ الاحتياطات كما لو أنهم لم يتلقو التطعيم.

وبحسب ما ذكر عبر موقع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "يجب نصح الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة حول احتمالية تقليل الاستجابات المناعية للقاحات "كوفيد-19" واتباع تدابير الوقاية الحالية (بما في ذلك ارتداء قناع، والبقاء على بعد 6 أقدام من الآخرين الذين لا يعيشون معهم، وتجنب الازدحام والمساحات الداخلية سيئة التهوية) لحماية أنفسهم من كوفيد-19 حتى ينصح مقدم الرعاية الصحية بخلاف ذلك".

ولم تذهب مراكز السيطرة على الأمراض بعيدًا إلى حد إخبار ملايين الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة في الولايات المتحدة بالحصول على جرعة إضافية من لقاح "كوفيد-19"، مشيرًة إلى أن "سلامة وفعالية والاستفادة من جرعات إضافية من لقاحات كوفيد-19 لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة لا يزال قيد التقييم".

وقال مسؤول فيدرالي لـ CNN إن "مراكز السيطرة على الأمراض تنظرفي البحث الجاري لاستكشاف احتمالية أن يستفيد الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة من جرعة إضافية".

وتلقى بعض الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة جرعات إضافية من اللقاح بمفردهم، واقترحت دراسة أجراها باحثو جونز هوبكنز الشهر الماضي أن جرعة إضافية قد تساعد في زيادة مستويات الأجسام المضادة لكوفيد-19 لبعض متلقي زراعة الأعضاء الذين لم يكن لديهم استجابة كاملة لقاحاتهم الأصلية.

ولفت الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى حقيقًة أن بعض الأشخاص يتصرفون قبل صدور التوصيات الرسمية، مشيرًا إلى أن هناك أطباء أفراد "الآن يقولون ،" أريد أن أبذل جهدًا إضافيًا مع شخص قد يكون لديه مستوى أقل من المناعة."

وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الجمعة، أن البيانات تشير إلى أن الاستجابة للقاحات قد تنخفض لعدة مجموعات، بما في ذلك متلقي زراعة الأعضاء، والأشخاص الذين يتلقون العلاج الكيميائي للسرطان، والأشخاص الذين يعانون من بعض أنواع سرطان الدم، والأشخاص الذين يتلقون غسيل الكلى أو يتناولون بعض الأدوية التي تثبط جهاز المناعة.

من المقرر أن تناقش اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها جرعات إضافية للأفراد الذين يعانون من نقص المناعة خلال اجتماعها في 22 يوليو/ تموز الجاري.