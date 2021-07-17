دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذفت وزارة الصحة السعودية منشورًا من حسابها في تويتر، كان عن طريقة الحصول على لقاح موديرنا، الذي منحته المملكة موافقة الاستخدام الطارئ، الخميس.

كانت وزارة الصحة السعودية نشرت انفوجرافيك توضيحي، الخميس، لكيفية تلقي لقاح موديرنا، قالت فيه إنه يمكنه الحصول عليه عن طريق الحقن في العضل أو "عن طريق الفم".

وأعادت الوزارة نشر الانفوجرافيك الجديد، الجمعة، خاليًا من الحديث عن أخذه الطريقة الثانية (الفم)، بعدما أثار ذلك جدلا وسط تساؤلات طرحها سعوديون عن ذلك. واكتفت بطريقة حقن العضل فقط.

وقالت الصحة السعودية إن لقاح موديرنا "انضم إلى اللقاحات المعتمدة في المملكة، وهو آمن وفعّال بإذن الله للوقاية والحماية من الفيروس".

انضم لقاح "موديرنا" إلى اللقاحات المعتمدة في المملكة، وهو آمن وفعّال بإذن الله للوقاية والحماية من الفيروس. https://t.co/kBDGGtmXYr

واللقاحات المعتمدة في السعودية هي: "أسترازينيكا، فايزر- بيونتيك، جونسون آند جونسون، موديرنا.