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بعد منحه الموافقة الطارئة.. الصحة السعودية تحذف منشورًا أثار جدلا عن كيفية تلقي لقاح موديرنا

صحة
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عاملة طبية تعطي جرعة من لقاح أسترازينيكا في أول مركز تطعيم في العاصمة السعودية الرياض، في 4 مارس 2021
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذفت وزارة الصحة السعودية منشورًا من حسابها في تويتر، كان عن طريقة الحصول على لقاح موديرنا، الذي منحته المملكة موافقة الاستخدام الطارئ، الخميس.

كانت وزارة الصحة السعودية نشرت انفوجرافيك توضيحي، الخميس، لكيفية تلقي لقاح موديرنا، قالت فيه إنه يمكنه الحصول عليه عن طريق الحقن في العضل أو "عن طريق الفم".

وأعادت الوزارة نشر الانفوجرافيك الجديد، الجمعة، خاليًا من الحديث عن أخذه الطريقة الثانية (الفم)، بعدما أثار ذلك جدلا وسط تساؤلات طرحها سعوديون عن ذلك. واكتفت بطريقة حقن العضل فقط.

وقالت الصحة السعودية إن لقاح موديرنا "انضم إلى اللقاحات المعتمدة في المملكة، وهو آمن وفعّال بإذن الله للوقاية والحماية من الفيروس".

واللقاحات المعتمدة في السعودية هي: "أسترازينيكا، فايزر- بيونتيك، جونسون آند جونسون، موديرنا.

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