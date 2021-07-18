هكذا تتناول الطماطم الحمراء الشهية خلال فضل الصيف

في موسم الصيف..ما أفضل الأغذية التي تتناولها على الشاطئ؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من الصعب إنكار أن الطماطم تُعد الغذاء المثالي خلال فصل الصيف. وعندما تضرب موجة حر، كما حدث في معظم أنحاء العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية، فإن الطماطم تثبت قيمتها في المطبخ.

وقالت اختصاصية التغذية في مدينة نيويورك الأمريكية لورين مانجانييلو إن "الطماطم النيئة هي مصدر لمادة الليكوبين، إحدى مضادات الأكسدة، كما أنها بمثابة مصدر جيد لفيتامين سي، والبوتاسيوم، والفولات".

ورغم أن طهي الطماطم يعزز محتواها من مادة الليكوبين، إلا أنه لا يزال من الممكن الحصول على ما يكفي من هذه المادة من الطماطم غير المطبوخة لتجعلها تستحق وقتك، وفقًا لما ذكرته مانجانيلو.

وإذا كنت ترغب حقًا في زيادة حصتك من مضادات الأكسدة، أضف القليل من زيت الزيتون.

وأشارت مانجانييلو إلى أن "تناول الطماطم الطازجة مع مصدر للدهون، مثل زيت الزيتون، تُعد بمثابة طريقة رائعة لزيادة امتصاص الليكوبين".

ويمكنك تحويل ثمار الطماطم إلى وجبة مُرضية حقًا، وفي كثير من الحالات، يمكنك القيام بذلك دون الاقتراب من الموقد.

وفيما يلي بعض وصفات الطماطم السهلة بشكل لا يصدق إما بدون طهي أو مع بعض خطوات التقطيع والتحضير.

السلطات والشطائر

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من السهل أن يصبح أي مكون جزءًا من السلطة أو الشطيرة، ولا شيء يبرهن على ذلك أفضل من شطيرة الطماطم.

ويهتم سكان جنوب أمريكا بشطيرة الطماطم المكونة من الخبز الأبيض، مع إضافة القليل من صلصة المايونيز والملح. وإذا كنت ترغب في زيادة المكونات، فستجد طرقًا لعمل شطيرة طماطم كل يوم من أيام الأسبوع.

ويمكن استبدال المايونيز بالحمص، أو صلصة الرانش، أو الجبن الكريمي، أو الخردل الحار، كما يمكن إضافة شرائح البيض المسلوق أو الأفوكادو.

وبالمثل، يمكن أن تصبح سلطة كابريزي التقليدية أكثر ملاءمة للصيف مع إضافة القليل من الفاكهة مثل شرائح من الدراق الطازج، أو البطيخ مع الطماطم، و جبنة الموزاريلا والريحان على طبق السلطة.

الصلصات والأطعمة القابلة للدهن

وتُعد صلصة المارينارا شهية مع المعكرونة، ولكن حرارة شهر يوليو/ تموز قد لا تكون أفضل وقت لطهي كمية كبيرة منها. وبدلًا من ذلك، يمكن تحريك صلصة طماطم غير مطبوخة وعصير الطماطم الطازج مع المعكرونة الغنية بالحمص أو الحبوب الكاملة.

وقد تبدو كلمة "بيستو" مرادفة للريحان، ولكن يمكن للطماطم أن تجد طريقها إلى هذه الصلصة الريفية أيضًا. وبيستو الطماطم هي وصفة تقليدية من صقلية، ويمكن إضافتها إلى سلطة المعكرونة.

على الشواية

وإذا كنت لا تستطيع تحمل الحرارة، اخرج من المطبخ واشعل الشواية. ولن تضطر إلى قضاء الكثير من الوقت مع حرارة نار الشواء، ولكن إذا كنت ترغب في تناول وجبة ساخنة في يوم حار، فإن الأطباق المشوية مع الطماطم تناسب هذا الطقس.

ويمكن وضع شرائح السلمون على قطعة من ورق القصدير شديد التحمل مغطى بزيت الزيتون، وأضف إلى ذلك الطماطم الكرزية وأعشاب مثل إكليل الجبل، أو الشبت، أو الكزبرة.

عصائر

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وإذا توفر لديك محصول وفير من الطماطم وقليل من الوقت، فمن الممكن أن تصنع مشروب كوكتيل الطماطم الطازج.

ويمكن تبطين مصفاة معدنية بمنشفة أو قطعة من القماش القطني ثم وضعها فوق وعاء عميق، بعد ذلك قطع الطماطم ورشها بالملح، ثم ضعها في منشفة، ومن ثم في الثلاجة، لمدة تتراوح بين ثماني ساعات على الأقل وحتى 24 ساعة.

ويتبقى ماء الطماطم الذي يمكن استخدامه في صنع مشروبات متنوعة.