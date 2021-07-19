4 أسباب تجعل الميكروبات تقاوم المضادات الحيوية..ما هي؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" أسباب مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.

ونوهت بدورها بأهمية تعامل الناس بحرص مع المضادات الحيوية.

أسباب مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية:

سوء استعمال المضادات الحيوية والإفراط في استخدامها للبشر والحيوانات والنباتات من الأسباب الرئيسية التي تعجل ظهور مقاومة المضادات الحيوية.

عدم الالتزام بالنظافة الشخصية وقلة تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها

تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب

نقص الوعي المجتمعي

وتُعتبر البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، وقد تسبّب للإنسان والحيوان عدوى التهابات يكون علاجها أصعب من تلك التي تسببها نظيرتها غير المقاومة للمضادات.

وتؤدي مقاومة المضادات الحيوية إلى ارتفاع التكاليف الطبية، وتمديد فترة العلاج في المستشفى، وزيادة معدل الوفيات.