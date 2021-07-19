له فوائد لا حصر لها.. 4 نصائح لتحفيز الصغار على شرب الماء

أعراضه مشابهة للجفاف.. كيف يمكن للإفراط في شرب الماء أن يشكل خطرًا على صحتك؟

ما هي كمية الماء التي نحتاج حقاً إلى شربها في اليوم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحتل السوائل نسبة حوالي 60% من وزن الجسم.

ويتمتع الماء بفوائد عديدة مثل تنظيم درجة حرارة الجسم، وهو يحافظ على ليونة المفاصل، ويحمل المغذيات إلى الخلايا.

ولذلك، من المهم الحرص على شرب الكمية الكافية من الماء يومياً، وقد يكون ذلك تحدياً عندما يأتي الأمر للأطفال.

ويقدّم الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي عبر "تويتر" خطوات بسيطة لتشجيع الصغار على شرب الماء.

4 نصائح لتحفيز الطفل على شرب الماء:

عند تقديم الماء، اختر الطريقة التي يفضلها طفلك، سواءً كان الماء باردّا أو دافئًا

أضف إلى الماء نكهة منعشة، مثل قطع الليمون، أو النعناع، أو الفاكهة

قدم الماء في الكأس المفضل لطفلك

قدم الحليب أو البطيخ، أو أي من المشروبات والأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من الماء