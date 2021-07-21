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“لا يمكن أن يعاني الأطفال من مشاكل نفسية“.. إليك بعض الخرافات حول تحديات الصحة النفسية عند الأطفال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سمنة الطفل دليل على عافيته؟ من المؤكد أن بعضنا سمع عن هذا التعبير من قبل، ولكن، ما مدى صحته؟

وتُعد أسباب السمنة لدى الأطفال مشابهة لأسبابها عند البالغين، وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي في فيديو عبر "تويتر" يتمحور حول الأطفال الذين تبلغ أعمارهم عامين وما فوق.

وتتشابه أسباب السمنة بين الأطفال والبالغين.

وتتضمن أبرز مسببات السمنة العادات الغذائية السيئة، والجينات، والمحيط الاجتماعي.

ويتلقى الطفل الذي يتناول وجبات عالية السعرات الحرارية، وقليلة القيمة الغذائية تشجيعاً من والديه على تناول المزيد من الطعام ليصبح أكثر صحة.

وفي الوقت ذاته، يكون جدول نومه غير منظماً، كما أنه يبقى لساعات طويلة أمام شاشات الأجهزة دون القيام بأي نشاط رياضي.

ولا تكون زيادة الوزن الناجمة عن ذلك دليلاً على عافية الطفل، إذ أن الأطفال الذين يعانون من السمنة يتعرضون للإصابة بأمراض كثيرة في المستقبل.

ولذلك، من المهم عدم حث الطفل على إكمال طعامه، ويجب بدلاً من ذلك العمل على التقليل من كميات الطعام المقدمة له.