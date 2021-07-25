مراكز السيطرة على الأمراض تحذر: متغيّر "دلتا" لفيروس كورونا قد يتحول إلى "جائحة غير الملقحين"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في جميع أنحاء العالم، هناك زيادة مقلقة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، ويقول خبراء الصحة إن العامل الرئيسي في هذه الموجة الأخيرة هو متحور دلتا شديد العدوى.

وينتشر متحور "دلتا" أسرع بنحو 55% مقارنة بسلالة "ألفا" لفيروس كورونا التي ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة أواخر العام الماضي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وتنتشر هذه السلالة أسرع بنحو 50% من النسخة التي بدأت تصيب الناس في أواخر عام 2019.

وقال مستشار كبير سابق لفريق استجابة "كوفيد-19" للرئيس الأمريكي جو بايدن، آندي سلافيت، لـCNN الأسبوع الماضي: "يجب أن نفكر في متحور دلتا باعتباره إصدار 2020 من كوفيد-19 مُنشّط".

إليك ما تحتاج إلى معرفته أيضًا حول متحور "دلتا"، بما في ذلك سبب انتشاره بهذه السرعة.

تم تحديده لأول مرة في الهند

وظهرت سلالة "دلتا" لأول مرة في الهند في ديسمبر كانون الأول عام 2020، وسرعان ما أصبح المتحور السائد من فيروس كورونا، مما أدى إلى إرهاق نظام الرعاية الصحية في البلاد.

وبعد فترة وجيزة، تم التعرف على الفيروس المتحور في المملكة المتحدة.

ومن جانبه، قال أشيش جها، عميد كلية الصحة العامة بجامعة براون الأمريكية: "هذه هي النسخة الأكثر عدوى من الفيروس التي شهدناها طوال الجائحة بأكملها"، مؤكدًا "إنها حقًا معدية للغاية".

الآن، انتشر متحور "دلتا" في جميع الولايات الأمريكية الخمسين

وتم تحديد الحالة الأولى من متحور "دلتا" في الولايات المتحدة في مارس/ آذار الماضي، وبحلول أوائل يوليو/ تموز الجاري، شكل أكثر من نصف حالات الإصابة التي خضعت لفحص "كوفيد-19" في البلاد.

ويشكل متحور "دلتا" الآن نسبة 83% من حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقالت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض، روشيل والينسكي، في جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء: "هذه زيادة دراماتيكية، أي ارتفاع من نسبة 50% منذ أسبوع 3 يوليو".

وعُثر على متحور "دلتا" في جميع الولايات الأمريكية الخمسين، ويأتي ذلك عقب ارتفاع في حالات الإصابة بشكل رئيسي بين الأشخاص غير المحصنين في البلاد.

وارتفع متوسط ​​الحالات اليومية الجديدة هذا الأسبوع بنسبة 55% مقارنة بالأسبوع الماضي، مع ارتفاع حالات الإصابة في 46 ولاية اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

وزادت حالات دخول المستشفى بنسبة 52% خلال الـ 14 يومًا الماضية.

تستمر السلالة في الانتشار بسرعة

إذا، كيف ينتشر الفيروس بهذه السرعة؟ وتشير إحدى الدراسات إلى أن متحور "دلتا" قد ينتقل بشكل أسرع من السلالات الأخرى لأنه يصنع نسخًا أكثر من نفسه داخل أجسامنا بمعدل أسرع.

وعندما قارن العلماء في الصين العشرات من حالات الإصابة بمتحور دلتا مع السلالات التي حدثت في وقت مبكر من الجائحة، وجدوا أن المرضى المصابين بمتحور "دلتا" لديهم حمولة فيروسية أعلى بمقدار 1،260 مرة.

وأوضح جها: "هناك الكثير من الفيروسات الموجودة حولك، والأشخاص الذين لديهم إصابة، يحملون كمية عالية من الفيروس، وتنتقل العدوى خلال فترات زمنية قصيرة، خمس دقائق، سبع دقائق، وليس عليك أن تكون على بعد ستة أقدام".

وأضاف جها: "بالنسبة للأشخاص غير الملقحين، فإنهم يُصابون من خلال التعرض لفترة أقصر بكثير".

وأثبتت اللقاحات المتوفرة في الولايات المتحدة فعاليتها ضد متحور "دلتا". ورغم من وجود حالات اختراق للقاح، إلا أن الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بشكل كامل، نادرًا ما يُصابون بالمرض الشديد.

ولكن تلقى أقل من نصف سكان الولايات المتحدة التطعيم بالكامل فقط، وفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، التي تحذر من "جائحة غير الملقحين".

وقال الجراح العام الأمريكي الدكتور فيفيك مورثي: "إذا لم تتلق اللقاح، فأنت في خطر كبير الآن وعليك الالتزام بالإجراءات إذا لم تتلق اللقاح مثل ارتداء الكمامة، والتباعد، وتجنب التجمعات الداخلية".

وأشارت والينسكي الأسبوع الماضي إلى أن نسبة أكثر من 97% من الأشخاص الذين يدخلون إلى المستشفى بسبب "كوفيد-19"، هم من غير الملقحين.

ولفت مورثي يوم الأحد إلى أن نسبة 99.5% من الوفيات كانت بين غير الملقحين، مشيرًا إلى أن تلقيح الناس في أسرع وقت ممكن، "يُعد أسرع الطرق وأكثرها فعالية للخروج من هذه الجائحة".