جوازات لقاح فيروس كورونا.. هل تنجح في أمريكا كما في أوروبا؟

خبراء: هذا ما يمكن فعله لمواجهة متغيّر "دلتا" لفيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المتوقع أن توصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بارتداء الكمامات في المدارس، بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بالأشخاص، حيث تقوم بتحديث إرشاداتها يوم الثلاثاء، وفقًا لمسؤول صحي بالإدارة.

ويحث مركز السيطرة على الأمراض جميع الأشخاص، الذين تم تطعيمهم في مناطق معينة من البلاد، على استئناف ارتداء الكمامات بسبب فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يستأنف الأشخاص، في المناطق التي ينتشر فيها فيروس كورونا، ارتداء الكمامات، وفقًا لمصادر مطلعة على الإعلان.

ووفقًا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض، هناك نسبة انتقال عالية لفيروس كورونا في حوالي ثلثي المقاطعات الأمريكية.

ومن المتوقع أن يعلن مدير مركز السيطرة على الأمراض، الدكتور روشيل والينسكي، عن قراره في الساعة 3 مساءً، خلال إحاطة ET يوم الثلاثاء.

وتنص إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض الحالية على أن جميع الأشخاص الذين يبلغون من العمر سنتين وما فوق والذين لم يتم تطعيمهم بشكل كامل ارتداء الكمامات في المدرسة.

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق أن كبار المسؤولين اجتمعوا ليلة الأحد لاستعراض البيانات والأدلة الجديدة المتعلقة بإمكانية انتقال الحالات المتغيرة، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على الاجتماع.

وقال مسؤولو البيت الأبيض مرارًا وتكرارًا إن الأمر متروك لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بشأن تغيير التوجيه الرسمي وإنهم سيتبعون خطى خبراء الصحة والطب.

وقال مسؤول كبير بالإدارة إن القرار كان مدفوعًا بمتغير دلتا الأكثر قابلية للانتقال.

وأوضح المسؤولون أن أدلة جديدة وجدت أن مستويات الفيروس الموجودة في حالات الانتقال بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم مماثلة لتلك الموجودة لدى الأفراد غير المطعمين المصابين بفيروس كورونا، ما يثير مخاوف من أن الأفراد الملقحين قد يكونون قادرين على نشر الفيروس.

وبشكل عام، لا يبدو أن متغيرات الفيروس التي كانت سائدة في الماضي تنتقل بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل.

وقال المسؤول: "عندما تحصل على معلومات حول المخاطر وكيفية التخفيف من هذه المخاطر، هناك واجب بإعلام الناس حولها".

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي، المستشار الطبي لفيروس كورونا للرئيس ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة "تسير في الاتجاه الخاطئ" حيث يستمر عدد حالات كوفيد-19 في الارتفاع، خاصة بين الأمريكيين غير المطعمين.

وقال بايدن الأسبوع الماضي إن أكثر من عشرين عضوًا من فريق الاستجابة لفيروس كوفيد التابع له يفحصون نسبة الارتفاع في الحالات والدخول إلى المستشفى بين غير المطعمين ويحددون ما إذا كانت توصيات الكمامات الجديدة ضرورية.