الحكومة الإسرائيلية ترى تراجعًا في فعالية لقاح فايزر ضد كورونا من 95٪ إلى 64٪ مع انتشار "دلتا"

القدس (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، عن برنامج يطرح جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وهي واحدة من أولى الدول في العالم التي تتخذ مثل هذه الخطوة.

سيحتاج الأشخاص إلى إثبات أنهم تلقوا جرعتهم الثانية من اللقاح قبل خمسة أشهر على الأقل.

يأتي هذا الإعلان بعد توصية قوية بين عشية وضحاها، من فريق الخبراء المعين من قبل الحكومة بشأن الوباء، لتقديم جرعة ثالثة لكبار السن. واستندت نصيحة الخبراء إلى البيانات التي تشير إلى تراجع كبير في المناعة من العدوى بمرور الوقت.

تجاوز عدد الحالات الجديدة في إسرائيل ألفي حالة في كل يوم من الأيام الثلاثة الماضية، ووصلت إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ أربعة أشهر ونصف. في بعض الأيام في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، انخفض عدد الحالات اليومية الجديدة إلى أرقام فردية.

يبلغ عدد حالات الإصابة الشديدة حاليًا 151. وقد ظل معدل العدوى، وهو متوسط ​​عدد الأشخاص المصابين بالفيروس، ثابتًا إلى حد ما لأسابيع بين 1.3 و 1.4.

وبدأت إسرائيل في تطعيم سكانها في ديسمبر/ كانون الاول. وآنذاك، كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أول من حصل على جرعة وهو ما فعله على الهواء مباشرة.

وتقدم برنامج التطعيم على قدم وساق ونال استحسانًا للمعدل السريع الذي أتاحت به إسرائيل اللقاح لجميع السكان البالغين، ومؤخرًا للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا وأكثر.