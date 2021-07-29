القدس (CNN)-- قال مصدر مطلع على شؤون الرعاية الصحية في إسرائيل، إن القطاع تم إبلاغه بالاستعداد لإعطاء جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى من هم فوق الـ60 عامًا، بداية من الأحد.

وأضاف المصدر أن القطاع ينتظر قرار حكومي نهائي بالمضي قدمًا في ذلك.

وينبغي على من سيتلقى الجرعة الثالثة أن يؤكد أنه مضى على حصوله على الجرعة الثانية أكثر من خمسة أشهر، وفقا للمصدر.

في غضون ذلك، أصدرت شركة فايزر بيانات جديدة، الأربعاء، تشير إلى أن جرعة ثالثة من لقاحها يمكن أن تعزز "بقوة" الحماية ضد متغير دلتا - لكن جمعية الجراحين الأمريكيين تقول إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لا يحتاجون إلى جرعة معززة حتى الآن.

وأفادت بيانات بشأن فعالية حماية لقاح فايزر- بيونتيك تستمر لمدة ستة أشهر على الأقل، على الرغم من أنها قد تبدأ في التراجع قليلاً في نهاية ذلك الوقت.

وتم نشر ورقة ما قبل الطباعة، يوم الأربعاء، عبر موقع medrxiv.org، متضمنة تحديثا لنتائج تجربة فايزر التي شارك فيها 44 ألف متطوع حول العالم.

ووجدت الورقة البحثية أن الفعالية الكلية كانت حوالي 91٪ خلال الأشهر الستة. وأظهرت البيانات أن فعالية اللقاح ضد حالات كورونا الشديدة كانت حوالي 97٪. ولم تتم مراجعة الورقة بعد ولم يتم نشرها في مجلة.

وتشير البيانات إلى أن فعالية اللقاح بلغت ذروتها بأكثر من 96٪ من أسبوع إلى حوالي شهرين بعد تلقي جرعة ثانية من اللقاح، ثم بدت تتراجع تدريجياً إلى 83.7٪ بعد أربعة إلى ستة أشهر، بمتوسط ​​انخفاض يبلغ حوالي 6٪ خلال الشهرين الماضيين.

وتظهر البيانات أنه على الرغم من "الاتجاه المتناقص التدريجي في فعالية اللقاح"، إلا أن اللقاح لا يزال "فعالاً للغاية" في الوقاية من كوفيد-19، وكان له ملف أمان ملائم بعد ستة أشهر.