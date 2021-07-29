ما هو ترتيب الدول العربية بعدد جرعات لقاح فيروس كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تختلف استراتيجيات توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد حول العالم، وبينما تفضل بعض البلدان تطعيم أكبر عدد ممكن من السكان خلال أسرع فترة ممكنة، تحاول بلدان أخرى إعطاء الأولوية لتطعيم المجموعات الأكثر ضعفًا.

وبالنسبة إلى وضع التطعيم الراهن في الدول العربية، تتصدر السعودية تقديم جرعات لقاح فيروس كورونا، التي وصلت إلى إجمالي 25.4 مليون جرعة، ويليها المغرب في المرتبة الثانية بإجمالي 22.4 مليون جرعة، ثم الإمارات في المرتبة الثالثة بـ16.5 مليون جرعة، وتأتي مصر في المرتبة الرابعة بـ5.3 ملايين جرعة، ثم الأردن بإجمالي 5 ملايين جرعة، وفقًا لإحصائيات منصة "Our World in Data".

وبحسب منصة إحصائيات "Our World in Data"، يتصدر العراق قائمة الدول العربية المتأخرة بعدد جرعات لقاح كورونا، حيث وصلت إلى إجمالي مليون جرعة، وتليه الأراضي الفلسطينية بـ 988 ألف جرعة، ثم السودان في المرتبة الثالثة بـ 810 ألف جرعة، وليبيا في المرتبة الرابعة بـ 530 ألف جرعة، ثم اليمن في المرتبة الخامسة بـ 297 ألف جرعة.

ومن خلال الإنفوجراف أعلاه، تعرف على ترتيب الدول العربية بعدد جرعات لقاح فيروس كورونا.