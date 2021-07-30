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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجلت الصين 64 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، الخميس، 21 حالة منها محلية، وفقًا للجنة الصحة الوطنية.

وأضافت مقاطعة جيانغسو 18 حالة مؤكدة جديدة، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة من مجموعة المطارات في المقاطعة إلى 193 حالة، منذ أن تم الإبلاغ عن تفشي المرض في العاصمة نانجينغ الأسبوع الماضي.

ويذكر أنه تم تسجيل حالتين في خونان وواحدة في بكين، الخميس.

وبعد أن أكدت بكين حالة كوفيد-19 المحلية الثانية الخميس في غضون ستة أشهر تقريبًا، وضعت المدينة 41 ألف ساكن في 9 أحياء تحت الإغلاق، حسبما أعلن مسؤول المدينة في مؤتمر صحفي يوم الخميس.

وأضاف مسؤولو الصحة في بكين أن الحالتين المؤكدتين هما زوجان سافرا إلى تشانغجياجيه مؤخرًا، وزارا محطات السكك الحديدية والمترو في بكين بعد عودتهما يوم الأحد.

وحث مسؤول الصحة جميع الأشخاص الذين ذهبوا إلى تلك الأماكن على الخضوع للفحص في أسرع وقت ممكن، مضيفًا أن الأشخاص من نفس المجتمعات أو الشركات للحالات المؤكدة يجب ألا يغادروا بكين إذا لم يكن ذلك ضروريًا، ويحتاجون إلى تقديم نتائج اختبار سلبية قبل مغادرتهم المدينة.

وحضرت عدة حالات نفس العرض الحي في مدينة تشانغجياجيه مع أكثر من ألفي متفرج في 22 يوليو/ تموز.

وقالت حكومة مدينة تشانغجياجيه إن المتفرجين معرضون "لخطر كبير"، وأرسلت إشعارًا يوم الخميس لحث السائحين على "عدم زيارة المدينة".

وقال مسؤول بمدينة تشانغجياجيه لوسيلة الإعلام الحكومية CCTV إن المدينة تخضع لاختبارات جماعية لسكانها البالغ عددهم 1.6 مليون نسمة، وستغلق جميع المواقع السياحية في المدينة اعتبارًا من الجمعة، بينما تساعد 11900 سائح تقطعت بهم السبل على العودة إلى ديارهم.