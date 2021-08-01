"حج رمزي" هذا العام وإجراءات صارمة من السعودية لعدم المخاطرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية تعليمات جديدة بشأن الطلبة الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً فما فوق تفيد بضرورة تلقي جرعتين من لقاح "كوفيد-19" قبل بداية العام الدراسي من أجل "حمايتهم، وحماية أسرهم"، وفقًا لبيان صحفي نُشر عبر موقع "تويتر" من قبل وزارة التعليم الأحد.

وذكر البيان: "استعداداً للعام الدراسي المقبل، وحفاظاً على سلامة المجتمع التعليمي، اتفقت وزارة التعليم ووزارة الصحة على ما يلي: أهمية حصول جميع طلاب وطالبات ومنسوبي التعليم العام ممن ]تبلغ[ أعمارهم 12 عاماً وأكثر، وطلبة الجامعات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على جرعتين من تطعيم كورونا للعودة الحضورية للتعليم، وذلك لحمايتهم وحماية أسرهم".

وطالبت وزارة التعليم الطلبة بالحصول على جرعتهم الأولى "بسرعة", حتى يتمكنوا من استكمال جرعة التطعيم الثانية قبل بداية العام الدراسي في 29 أغسطس/آب لعام 2021.

وستقوم وزارة الصحة بتوفير اللقاحات للطلبة، بحسب ما ذكره البيان.

واتخذت الإمارات العربية المتحدة خطوة مشابهة، إذ شجعت دائرة التعليم والمعرفة، التي يتمثل دورها الرئيسي في تطوير نظام التعليم في إمارة أبوظبي، جميع الطلبة بعمر 12 عاماً وما فوق الذين اختاروا نموذج التعليم الصفي، على تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد حفاظاً على سلامتهم خلال العام الدراسي، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي للدائرة عبر الإنترنت.

وأضافت الدائرة أنه بالنسبة للطلبة بعمر 16 عاماً وما فوق، والذين اختاروا نموذج التعليم الصفي، فيتوجب عليهم تلقي اللقاح بموجب آخر التوجيهات الصادرة عن لجنة إدارة الطوارئ، والأزمات، والكوارث في إمارة أبوظبي. ويمكن للطلبة الذين تم إعفاؤهم من تلقي التطعيم دخول المدرسة بعد إبراز الاستثناء على تطبيق الحصن، أو تقديم خطاب رسمي من أحد مزودي اللقاح المعتمدين لدى دائرة الصحة- أبوظبي.